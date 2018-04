Gol retira descontos e tarifas sobem A Gol anunciou que realizará a partir de amanhã um ajuste de preços, reduzindo os descontos de 10% oferecidos para as tarifas cheias. Segundo a empresa, a medida não se caracteriza como uma elevação de preços, e sim uma retirada de descontos. A alta do querosene de aviação e a flutuação do dólar causaram a medida, que atinge todas as rotas. A companhia já havia anunciado a retirada de descontos na ponte aérea. A Gol transportou 339.148 passageiros por quilômetro em julho, 142% a mais do que em igual mês de 2001 (ano de sua estréia). A companhia teve uma participação no mercado de 12,19% no mês passado.