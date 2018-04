Gol reverte lucro e registra prejuízo de R$ 406,3 mi no 2º trimestre

SÃO PAULO - A Gol registrou prejuízo de R$ 406,3 milhões no segundo trimestre de 2017, revertendo assim o lucro de R$ 309,5 milhões no mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, o resultado ficou negativo em R$ 173,6 milhões, ante lucro de R$ 1,066 bilhão no ano passado.

A empresa, no entanto, teve lucro operacional recorrente (Ebit) de R$ 37 milhões no segundo trimestre, revertendo resultado negativo registrado no mesmo período do ano passado, apoiada na conclusão de processo de reestruturação que ampliou a utilização de suas aeronaves em cerca de 1 hora no período.

+ Nova concessão de aeroportos pode render R$ 4 bi

O resultado foi o primeiro positivo da empresa para o segundo trimestre em sete anos em bases recorrentes, informou a companhia no balanço. A margem Ebit foi de 2% ante 8% negativos no segundo trimestre de 2016.

O Ebitdar (lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação, amortização e custos com leasing de aeronaves) atingiu R$ 386,3 milhões, um avanço de 71,5% contra o segundo trimestre de 2016. A margem Ebitdar foi de 10,8% para 17,3%. De janeiro a junho de 2017, o Ebitdar somou R$ 987,6 milhões, queda de 10,3% ante os seis primeiros meses do ano passado, e a margem Ebitdar passou de 22,9% para 20,2%

+ Companhias Avianca e TAP vão compartilhar voos

A receita líquida operacional de abril a junho cresceu 7% ante igual intervalo de 2016, para R$ 2,234 bilhões. Nos primeiros seis meses de 2017, o avanço foi de 1,6%, para R$ 4,879 bilhões.

A Gol completou no segundo trimestre a devolução de aviões iniciada em maio do ano passado com um plano que concentrou as operações da companhia em rotas mais rentáveis. A redução ajudou a elevar o valor médio pago por passageiro por quilômetro voado, indicador conhecido como yield, em 4,8%.

+ Quer viajar de milhas? Compare os programas e conheça seus direitos

O custo excluindo combustível medido pelo indicador Cask recorrente teve redução de 2% no período, impulsionada por menores despesas com arrendamento de aeronaves, devido à reestruturação da frota, e ao menor custo com a prestação de serviços, informou a Gol. A empresa informou que seus aviões voaram uma média de 11,3 horas por dia no segundo trimestre, ante 10,7 horas no mesmo período de 2016.

Já a dívida líquida terminou junho em R$ 4,9 bilhões, equivalente a 4,2 vezes o Ebitda, próximo da meta da empresa para o ano de 4 vezes./COM INFORMAÇÕES REUTERS