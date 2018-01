Gol supera Vasp e é a 3ª maior companhia aérea do País Números divulgados nesta quinta-feira pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) mostram que a Gol ganhou mercado em novembro e ultrapassou a Vasp. A Vasp terminou o mês com 10,97% do mercado doméstico, caindo de 12% em outubro. A Gol subiu de 10,99% para 14,82%. O Grupo Varig mantém-se como líder, com 40,34% do mercado. A TAM teve em novembro 32,40% de participação. A Varig teve 89,17% do mercado no transporte internacional de passageiros, aumentando sua posição em relação a outubro (87,12%). A TAM caiu de 12,83% em outubro para 10,76%. Os números do Snea incluem apenas as companhias de transporte de passageiros nacionais que voam para o exterior. As companhias conseguiram reduzir a acelerada queda do número de passageiros transportados. O movimento de passageiros na aviação doméstica caiu 4,5% em relação a novembro de 2001. O desempenho foi melhor do que em outubro, quando a queda foi de 9%. A demanda no tráfego internacional caiu 0,6% em novembro em relação ao mesmo mês de 2001. No acumulado do ano de janeiro a novembro, a aviação doméstica registrou expansão de 1,3% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a demanda por vôos internacionais encolheu 3,8%. No ano passado, a aviação doméstica havia crescido 7,9% em novembro, contrabalanceando a queda de 10% na demanda por vôos internacionais - devido aos atentatos terroristas de setembro.