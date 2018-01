Gol suspende promoção de vôos a R$ 50 A companhia de aviação Gol informou na noite desta segunda-feira ter suspendido a promoção do bilhete a R$ 50, lançada hoje. A nota da empresa diz que a promoção foi suspensa atendendo determinação do Departamento de Aviação Civil (DAC). A companhia esclarece que procurará o DAC para apresentar as planilhas que fundamentam a promoção. Segundo a Gol, já haviam sido comercializados cerca de 30 mil bilhetes promocionais.