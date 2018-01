Gol terá de pagar dívida de empresa do mesmo grupo A Gol terá que arcar com as dívidas trabalhistas da empresa Viação Cachoeira Ltda, segundo decisão do juiz Samir Soubhia, titular da 22ª Vara do Trabalho de São Paulo. Em 2004, a Viação Cachoeira foi condenada numa ação trabalhista, mas não pagou o que devia ao trabalhador. A vara tentou, sem sucesso, bloquear as contas da empresa para pagar a dívida, mas não encontrou dinheiro depositado nas contas da Cachoeira, segundo informações divulgadas no site do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT/SP). Ao analisar os documentos, o juiz constatou que a Viação Cachoeira integra o grupo econômico do qual também faz parte a empresa Gol. Por isso, determinou a penhora de R$ 18.875,40 nas contas bancárias da companhia aérea para o pagamento da dívida da Viação Cachoeira. A Gol recorreu da decisão, mas o juiz manteve o bloqueio das contas da empresa.