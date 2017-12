Gol terá vôo corujão com preços semelhantes aos dos ônibus A Gol informou nesta terça-feira, em nota, que oferecerá durante a alta temporada turística vôos noturnos (corujão) com saídas dos principais aeroportos brasileiros. Os trajetos terão "preços similares" aos de ônibus executivos praticados pelas empresas de transporte rodoviário. "A iniciativa faz parte do nosso esforço para incrementar o acesso do público ao mercado de aviação", diz Tarcísio Gargioni, vice-presidente de Marketing e Serviços. A tarifa de São Paulo (Guarulhos) a Salvador (BA), por exemplo, será de R$ 289, com partida às 4h15. De Guarulhos a Maceió (AL), a viagem sai por R$ 279 e o vôo parte às 3h40 do aeroporto paulista.