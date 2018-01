Gol vai parcelar passagem em até 10 vezes A Gol informou que inicia nesta quarta-feira uma nova promoção para aumentar a venda de passagens aéreas. A companhia vai parcelar os preços em até 10 vezes, segundo ela, sem juros, com os cartões de crédito Visa, Mastercard e Diners. Até hoje, ela aceitava parcelamentos em até quatro vezes. A medida não tem data para terminar. Poderão ser parceladas inclusive as vendas das tarifas da promoção "Vôo a R$ 1". Quem comprar um bilhete de ida e pagar mais R$ 1, ganha a passagem de volta. Na prática, isto significa um desconto de 50%, válido para 70 trechos e horários determinados pela companhia. A Gol teve de adiar por três dias o início da promoção de "R$ 1", que só começou no dia 21, por falta de condições de atender o elevado volume de acessos ao site da empresa (www.voegol.com.br). A companhia aérea teve de reformular os canais de comunicação para evitar o congestionamento do site e poder atender a demanda. Segundo a Gol, o número de passagens compradas pela internet de zero hora a 2h do dia 14 foi 152. Na sexta-feira seguinte (dia 21), o número saltou para 1.532 passagens vendidas no mesmo horário. O desconto só vale para as compras de bilhete via internet. Além disso, o passageiro terá de ficar cinco noites no destino antes de fazer a viagem de volta.