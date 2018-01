Gol vende participação de 20% a seguradora americana A Gol vendeu 20% de seu capital - limite permitido pela lei - para a seguradora norte-americana AIG, que entre outros negócios, trabalha com aluguel de aviões. A Gol havia informado nesta terça-feira que estava em "negociações avançadas" com a AIG, mas o Departamento de Aviação Civil (DAC) já foi avisado, extra-oficialmente, de que o negócio está fechado. O DAC aguarda a chegada dos documentos de ambas as empresas para autorizar a operação. O acerto será submetido também ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que avaliará as conseqüências para o mercado doméstico de aviação. A Gol está estudando o acordo com os americanos desde meados do ano passado. Segundo fontes da empresa, a proposta partiu dos investidores internacionais. A companhia, pertencente ao grupo nacional Áurea, começou com sete aviões e hoje tem 19, todos da Boeing. Além disso, aguarda a chegada de mais três até fevereiro. Empresa de capital fechado, a Gol estuda a possibilidade de ter suas ações negociadas em bolsa, como a Varig. A companhia chegou a dezembro de 2002 com 17,17% de participação de mercado, mais do que o dobro do que tinha em dezembro de 2001 (8,05%). Ela está atrás da Varig e da TAM e disputa com a Vasp a posição de terceira companhia do ranking. O dólar prejudicou a estratégia da Gol de oferecer preços mais baixos do que as concorrentes. A empresa deve publicar em breve o balanço financeiro que mostrará uma receita líquida de R$ 600 milhões em 2002, 180% superior à de 2001.