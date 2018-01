Gol: vôos para Campinas e Recife em abril A Gol Transportes Aéreos anunciou que vai iniciar vôos para Campinas (SP) e Recife em 3 de abril. A empresa também informou que começará a parcelar a venda de bilhetes em até 13 vezes, com taxa de juros de 2,9% ao mês. O próximo destino deve ser Goiânia, mas a data da primeira viagem não está confirmada. Em meados de maio, quando receber seu sétimo Boeing 737-700, a Gol pretende passar a voar também para Curitiba. A companhia, que opera com tarifas 50% mais baixas (em média), estreou no mercado nacional em 15 de janeiro com ocupação média de 32% nos vôos. Hoje os vôos têm taxa de ocupação de aproximadamente 50%. Com seis aviões, a Gol voa para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis, Salvador e Brasília. Até outubro deste ano, a companhia deve receber mais quatro aviões, totalizando 10 Boeings 737-700.