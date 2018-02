Goldman corta previsão de expansão da China O Goldman Sachs reduziu seu prognóstico para o crescimento econômico da China neste ano, para 10 por cento ante a previsão anterior de 10,3 por cento, em razão do impacto da recessão que prevê para os Estados Unidos. "Dada a significativa contribuição para o crescimento decorrente das exportações líquidas, uma importante desaceleração na demanda global --em resultado da recessão nos EUA-- terá um visível impacto sobre o crescimento da China e a rentabilidade das empresas", disse Hong Liang, economista para a China do banco, nesta segunda-feira. O Goldman estima agora que as exportações líquidas tenham uma contribuição de 1,6 ponto percentual para o Produto Interno Bruto (PIB) chinês neste ano, ante a previsão anterior de 1,8 ponto. (Por Alan Wheatley)