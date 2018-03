Goldman Sachs anuncia lucro de US$ 3,19 bi no 3º trimestre

O Goldman Sachs informou nesta quinta-feira, 15, ter registrado lucro no terceiro trimestre de US$ 3,19 bilhões, ou US$ 5,25 por ação, acima do lucro de US$ 845 milhões, ou US$ 1,81 por ação um ano antes. O resultado foi novamente ajudado pelas operações de negociação em renda fixa, câmbio e commodities. No pré-mercado, as ações do banco caíram 3%, após terem subido 2,7% nesta última quarta-feira. As ações mais que duplicaram até o momento este ano.

Veja também:

Bolsas na Europa caem após balanço do banco Goldman Sachs

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A receita líquida do Goldman subiu para US$ 12,37 bilhões, de US$ 6,04 bilhões um ano antes. O retorno sobre o patrimônio foi de 21,4% no terceiro trimestre. O Goldman informou ter separado cerca de US$ 5,35 bilhões para bônus e compensações por conta da maior receita líquida.

Analistas consultados pela Thomson Reuters esperavam lucro de US$ 4,24 por ação e receita de US$ 11 bilhões no período.

"Embora o mundo continue enfrentando sérios desafios econômicos, estamos vendo melhora nas condições e evidências de estabilização, até mesmo crescimento, em uma série de setores", disse Lloyd Blankfein, presidente do conselho e executivo-chefe do Goldman.

O nível de capital Tier 1, uma importante medida de solidez financeira, estava em 14,5% no terceiro trimestre, de 13,8% no segundo trimestre.

A receita com negociação e investimentos principais foi de US$ 10,03 bilhões, bem acima do registrado em igual período de 2008. Já a receita com banco de investimentos caiu 31% frente ao terceiro trimestre do ano passado e a receita com consultoria financeira recuou 47%.

O banco declarou dividendo de US$ 0,35 por ação ordinária, a ser pago em 30 de dezembro de 2009. As informações são da Dow Jones.