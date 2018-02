Goldman Sachs diz que EUA estão caindo em recessão O banco de investimentos Goldman Sachs avalia que a economia norte-americana está provavelmente caindo em recessão e acredita que o banco central americano (Fed) vai lidar com a situação reduzindo os juros básicos para 2,5% até o terceiro trimestre deste ano, de acordo com relatório enviado a clientes. Hoje a taxa de juros está em 4,25% ao ano nos EUA. Para o final deste mês, o Goldman Sachs aposta em um corte de 0,50 ponto porcentual na taxa dos Fed Funds (fundos de títulos federais). O banco havia previsto em novembro passado que o Fed iria reduzir os juros para 3% em meados de 2008. As informações são de agências internacionais.