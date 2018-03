Goldman Sachs e Citigroup anunciam lucros no trimestre

O Goldman Sachs anunciou nesta quinta-feira que obteve lucros quatro vezes maiores no último trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O Goldman Sachs teve lucro de US$ 3,19 bilhões nos três meses que se encerraram no dia 25 de setembro. No mesmo período de 2008, o lucro do banco foi de US$ 825 milhões.

Outro gigante do setor financeiro, o Citigroup, obteve lucro de US$ 101 milhões no último trimestre. O resultado é pior do que os US$ 4,28 bilhões obtidos no período anterior, mas bem melhor do que as perdas de US$ 2,82 bilhões do ano passado.

O Citigroup possui mais linhas de crédito ao consumidor, e portanto ficou mais exposto à crise financeira global.

Bolsas e bônus

Apesar do bom resultado dos dois bancos, a bolsa de Nova York abriu em queda. Na quarta-feira, o índice Dow Jones havia superado os 10 mil pontos pela primeira vez no ano, devido a resultados positivos do banco JP Morgan, que superaram as expectativas.

O JP Morgan, que é o segundo maior banco americano, teve lucro de US$ 3,6 bilhões, comparado com US$ 527 milhões do mesmo período do ano passado.

Nesta quinta-feira, na abertura em Nova York, o Dow Jones caiu cerca de 0,20% e o Nasdaq, 0,39%.

O bom resultado do Goldman Sachs é uma boa notícia para os seus funcionários. O banco separou US$ 16,7 bilhões desde o começo do ano para pagamento de salários e bônus.

Só no último trimestre, a média de rendimento de cada um dos 31 mil funcionários do banco foi de US$ 172.581.

"Goldman sempre foi um dos melhores pagadores de bônus, simplesmente porque seus funcionários ganham mais dinheiro per capita do que qualquer outro banco", disse Ralph Silva, do grupo Tower, à BBC.

"Goldman sempre foi um dos melhores pagadores de bônus, simplesmente porque seus funcionários ganham mais dinheiro per capita do que qualquer outro banco", disse Ralph Silva, do grupo Tower, à BBC.

"O problema é que este é um negócio muito complexo. Há muito poucas pessoas no mundo que conseguem fazer este trabalho, então o motivo pelo qual a remuneração é tão alta é que não há gente suficiente para esse trabalho."