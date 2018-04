Goldman Sachs eleva Brasil após ajuda do FMI O banco de investimentos Goldman Sachs anunciou a elevação do Brasil de "underweight", abaixo da média, para "neutro" em seu portfólio-modelo de ações, argumentando que o recente acordo do Brasil junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu o risco do País. A decisão do Goldman ocorre uma semana após o banco de investimentos ter anunciado a redução da exposição em bônus da dívida de diversos países da América Latina, incluindo o Brasil. O banco de investimentos informou que o pacote deverá ajudar o Brasil a cumprir com os pagamentos de dívidas previstas para 2002. Como parte da reformulação, o Goldman elevou sua exposição nas instituições financeiras brasileiras de "underweight" para "market weight". Os bancos poderiam ser abalados caso o Brasil não cumprisse com suas obrigações, mas agora o Goldman avalia que eles devem melhorar com a diminuição dos riscos de moratória. O Goldman citou o Banco Itaú como destaque no setor financeiro. O banco de investimentos também melhorou sua exposição nas empresas de telecomunicações, que são altamente sensíveis a um ritmo mais lento de crescimento econômico ou a mudanças que possam ser impostas ao setor no próximo governo. Entre as ações listadas como favoritas pelo banco estão a Brasil Telecom, Telemig Celular e Tele Centro Oeste Celular. As energéticas e outras empresas de infra-estrutura continuam com a recomendação "underweight" (abaixo da média), dada as incertezas sobre a regulamentação para o setor. As mudanças no portfólio da Goldman puniram a Embraer, cuja exposição passou de "overweight" para "neutro", em razão dos preços relativamente altos dos papéis da empresa. As exposições no Chile e no México também foram reduzidas.