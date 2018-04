Goldman Sachs eleva recomendação da dívida brasileira A Goldman Sachs elevou sua recomendação para a dívida brasileira de "underweight" para "marketweight", iniciando uma reavaliação mais ampla no seu portfólio-modelo para mercados emergentes para refletir uma visão mais positiva da América Latina. O banco de investimento deu três motivos para melhorar o rating do Brasil: a melhora nas pesquisas do candidato do governo à Presidência, José Serra; a expectativa de que o candidato (tido como de esquerda) Ciro Gomes vai se aproximar mais do centro; e os recentes passos dados pelo governo para aumentar a exposição dos bancos estrangeiros ao País, particularmente o restabelecimento das linhas comerciais. Os bônus brasileiros subiram nas últimas semanas, depois de baixas em quase todo o ano, por conta das preocupações dos investidores sobre o futuro da política econômica e sobre a capacidade de o país pagar o serviço da dívida. Os papéis estavam sendo negociados a 1.620 pontos-base sobre os Treasurys dos Estados Unidos na manhã desta sexta-feira, 65 pontos-base acima do fechamento de quinta-feira, de acordo o J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index-Plus. Os espreads haviam dispararado para 2.400 pontos-base sobre os Treasurys no final de julho, antes que o Fundo Monetário Internacional concordasse com um pacote de ajuda de US$ 30 bilhões no início de agosto para a maior economia da América do Sul.