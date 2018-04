Goldman Sachs lucra US$ 3,4 bi

O banco americano Goldman Sachs informou ontem um lucro acima das expectativas do mercado no segundo trimestre encerrado em 26 de junho. No período, os ganhos foram de US$ 3,44 bilhões, ou US$ 4,93 por ação ordinária. Isso representa um aumento de 65% ante o mesmo período do ano anterior e 89% em relação ao primeiro trimestre. O lucro por ação superou a previsão da analista Meredith Whitney, que anteontem empurrou os mercados acionários para uma valorização no pregão ao elevar sua recomendação para as ações do Goldman para "compra". Ela previu lucro de US$ 4,65 por ação. Ainda assim, abaixo do apurado. No semestres, o lucro líquido foi de US$ 5,249 bilhões, 46% a mais que no mesmo período do ano anterior, e o ganho por ação ficou em US$ 8,42, acima dos US$ 7,81 de um ano atrás. As ações do banco já acumulam uma valorização de cerca de 75% apenas neste ano. A receita no trimestre foi de US$ 13,761 bilhões, o que representa um aumento de 46% em relação ao trimestre anterior e um aumento semelhante em relação ao mesmo período do ano anterior. O retorno anualizado sobre a média das ações ordinárias (ROE) foi de 23% no segundo trimestre de 2009 e de 18,3% no primeiro semestre. Há alguns meses, o Goldman Sachs havia anunciado perdas significativas, tendo recebido ajuda de US$ 10 bilhões do governo americano. Mas, com o bom desempenho, toda a dívida já foi paga. O Goldman Sachs informou que em 17 de junho recomprou as ações preferenciais emitidas dentro do programa Tarp. A instituição disse também que concluiu uma oferta pública de ações ordinárias de US$ 5,75 bilhões no trimestre.