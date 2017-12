Goldman Sachs pode comprar o Banco Pactual Fontes do mercado confirmaram hoje que as negociações para um acordo entre o Banco Pactual e o Goldman Sachs estão, de fato, em andamento. Segundo as informações, ainda não foi definida qual será a forma da associação ou se ela ocorrerá. Existe a possibilidade de que haja desde uma simples associação até a compra do banco brasileiro. Procurado, o Pactual informou que não vai se manifestar.