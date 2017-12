Goldstein afirma que juros reais já estão abaixo de um dígito Os juros reais ? juros nominais descontada a inflação ? da economia brasileira caíram de 20% ao ano em janeiro de 2003 para 9,5% atualmente. A afirmação foi feita por Sérgio Goldstein, chefe do departamento de Operações do Mercado Aberto do Banco Central, durante palestra há pouco no seminário "Instrumentos e Estratégias de Hedge", na Apimec-SP. Goldstein ressaltou que o Banco Central calcula o juro real levando-se em consideração as expectativas do mercado futuro de juros para títulos com prazo de 360 dias e as projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para os próximos 12 meses. Segundo ele, o mercado trabalha com uma taxa inflacionária para os próximos 12 meses de 5,8%, bastante próxima da meta de inflação de 5,5% para 2004. Ele entende que a participação da dívida pública mobiliária em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) tende a cair, dada a manutenção do superávit primário de 4,25%, os juros reais em queda e a expectativa de crescimento do PIB do 3,5% para 2004.