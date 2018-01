Gomes de Almeida diz que recorrerá de proibição da CVM O economista Júlio Sérgio Gomes de Almeida, que atualmente ocupa o cargo de secretário de Política Econômica, informou, por meio de sua assessoria, que vai entrar com recurso contra a decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de proibi-lo de administrar companhias abertas por um período de três anos. Segundo Almeida, a decisão não o impede "de forma alguma" de exercer suas atividades de secretário de Política Econômica. Júlio Almeida ocupou a vice-presidência do Banespa nos anos de 1990 e 1991 e participou de reuniões nas quais foram aprovadas operações de financiamento a empresas consideradas pela CVM fora do padrão de exigência estabelecido pelo departamento técnico do banco. Entre as operações investigadas pela CVM, está a renovação de uma linha de crédito para a Vasp, empresa que, assim como o banco, tinha como principal acionista controlador o governo de São Paulo. Segundo Almeida, a decisão de conceder o financiamento à Vasp foi tomada em conjunto pelo comitê de crédito do Banespa, composto à época por 15 pessoas. Rebatendo o relator do inquérito, o diretor da CVM Wladimir Castelo Branco, o secretário disse que havia, sim, pareceres favoráveis à operação com a companhia aérea. Almeida está inabilitado, desde o final de 2004, também para ocupar cargos de administrador de companhias abertas em função de inquérito aberto pelo Banco Central para investigar irregularidades na gestão do Banespa. Em relação a essa decisão, ele disse que vai recorrer na Justiça comum.