Goodyear investirá US$ 100 milhões em fábrica na Polônia A fabricante de pneus Goodyear anunciou nesta terça-feira, 20, que investirá mais de US$ 100 milhões para expandir a produção de produtos de alto valor em sua filial polonesa TC Debica. A empresa americana disse que o investimento será realizado ao longo dos próximos quatro anos. "Este investimento demonstra nosso compromisso para realizar nosso crescimento escalando a fabricação de baixo custo com pneus de alto valor agregado", afirmou o presidente do conselho de administração e chefe-executivo da Goodyear, Robert J. Keegan. A TC Debica é uma das fábricas de baixo custo da Goodyear. A multinacional americana controla 60% da TC Debica, que é o maior fabricante polonês de pneus. Keegan acrescentou em comunicado que "um fluxo contínuo de novos produtos inovadores, junto com um grande marketing e uma estrutura global de custo inferior, criam tremendas oportunidades para o futuro". Desde que a Goodyear obteve parte da TC Debica em 1995, a empresa investiu quase US$ 200 milhões para melhorar suas operações.