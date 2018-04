Google anuncia sistema operacional para desafiar de vez a Microsoft

O Google planeja um ataque direto à principal operação da Microsoft Corp., tomando como alvo o sistema operacional Windows da gigante mundial do software para computadores pessoais, que atualmente domina o mercado global. O Google, que já oferece e-mail, navegação na internet e outros produtos de software que competem com os da Microsoft, anunciou ontem que vai lançar um novo sistema operacional, inicialmente destinado aos netbooks. Batizado de Chrome OS, o novo software será introduzido em netbooks para consumidores no segundo semestre de 2010, informou o Google em uma postagem de blog, acrescentando que já está trabalhando com vários fabricantes de computadores. Os netbooks são notebooks de baixo custo, PCs otimizados para navegar na internet e para outros aplicativos baseados na rede. "Faz parte da cultura e da estratégia do Google ir no encalço da Microsoft e tirá-la de sua posição de principal detentora da tecnologia", disse Rob Enderle, principal analista do Enderle Group. "A Microsoft poderá ficar vulnerável a um ataque desse tipo, e ela sabe disso." BRIGA O Google e a Microsoft se enfrentaram muitas vezes nos últimos anos em vários mercados, das ferramentas de busca na internet ao software para telefonia celular. Resta ver se o Google conseguirá tirar uma parcela do mercado da Microsoft no seu principal campo de atividade, com o Windows atualmente instalado em mais de 90% dos PCs no mundo inteiro. A notícia foi divulgada no momento em que executivos das maiores companhias de tecnologia e mídia do mundo, incluindo Google e Microsoft, se reúnem em Sun Valley, Idaho, para um congresso anual organizado pelo pequeno banco de investimentos Allen & Co. Um porta-voz da Microsoft não quis comentar o caso. Para garantir o sucesso de seu sistema operacional, será fundamental para o Google conseguir concluir uma parceria com fabricantes de PCs, como a Hewlett-Packard e a Dell, que atualmente oferecem o sistema Windows na maioria das suas linhas de produtos. A HP, a maior fabricante de computadores do mundo, não quis confirmar se venderá PCs que rodam o novo sistema operacional. "Estamos analisando", disse a porta-voz da HP, Marlene Somsak. "Queremos entender todos os diferentes sistemas operacionais disponíveis aos consumidores, e avaliar o impacto do Chrome na indústria de computadores e de comunicações". No final de 2008, o Google já havia lançado um navegador, também chamado de Chrome, para concorrer com o Internet Explorer, da Microsoft. O Chrome, no entanto, ocupa um distante quarto lugar no mercado de navegadores, com uma parcela de mercado de 1,2% em fevereiro, segundo a empresa de pesquisa de mercado Net Applications. O Internet Explorer continua dominando, mas vê o Mozilla Firefox ganhar espaço. O novo Chrome OS deverá funcionar bem com muitos dos aplicativos de software conhecidos do Google, como o Gmail, Google Calendar e Google Maps. Ele deverá ser rápido e leve, possibilitando aos usuários o acesso à internet em poucos segundos, disse o Google. "Os sistemas operacionais dentro dos quais os navegadores rodam foram projetados em uma era em que não havia internet", disse Sundar Pichai, vice-presidente de gestão de produtos da Google, no blog da empresa. O Chrome OS é "nossa tentativa de rever como deveria ser um sistema operacional". O Google afirma que o Chrome OS é um novo projeto, separado do seu software operacional móvel Android encontrado em alguns smartphones. A Acer, a terceira marca mundial de PCs, já concordou em vender netbooks que rodam o Android a ser lançados neste trimestre.