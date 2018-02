Google e Microsoft têm lucro maior O Google, líder em buscas na internet, registrou no segundo trimestre um lucro de US$ 925 milhões, um aumento de 28% na comparação com o mesmo período de 2006. A receita bruta da companhia subiu 58%, chegando a US$ 3,87 bilhões. Outra gigante da tecnologia, a Microsoft, apresentou um lucro de US$ 3,04 bilhões no trimestre encerrado em junho, um aumento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento da empresa subiu 13% no trimestre, chegando a US$ 13,4 bilhões.