Google estréia 17,6% acima do preço de lançamento A Google completou hoje a saga da sua abertura de capital, com suas ações subindo na estréia das negociações no pregão eletrônico da Nasdaq. Os papéis, com o símbolo GOOG, abriram cotados a US$ 100,01, 17,6% acima do preço final de lançamento, a US$ 85. Nas últimas transações, no entanto, o papel era cotado a US$ 99,90. O volume negociado era, surpreendentemente, forte, mesmo após a companhia ter realizado uma operação de colocação por meio de um leilão online do tipo holandês, que supostamente evitaria uma variação brusca de preço do papel no primeiro dia em bolsa.