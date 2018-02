Google não é ameaça em celulares, diz Gates O fundador da Microsoft, Bill Gates, não vê o Google tornando-se um competidor bem sucedido no mercado de software para celulares, de acordo com o New York Times. "Quantos produtos, de todos os que o Google lançou, são lucrativos?", perguntou Gates. "Eles lançaram cerca de 30 produtos diferentes e têm um produto lucrativo."