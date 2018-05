Google Street View abre visita à Torre Eiffel e filma Veneza de gôndola

PARIS - O Instituto Cultural Google e a administração da Torre Eiffel, em Paris, criaram uma aplicação que permite visitar virtualmente o monumento a partir de qualquer computador, tablet ou smartphone conectado á internet.

A aplicação permite conhecer a história da torre e também ver como é Paris vista do alto da construção, graças à tecnologia do Google Street View.

O mapa virtual do Google vem ampliando a lista de atrações turísticas. Depois de incluir o edifício Burj Jalifa, em Dubai, o mais alto do mundo, e a Amazônica, agora uma equipe está fotografando a cidade de Veneza.

Como o carro do Google não pode circular pelos canais da cidade italiana, a solução foi colocar um homem com uma câmara nas costas para navegar a bordo de uma gôndola. Na amazônia a filmagem foi feita com barco e bicicleta.

Na torre Eiffel, é possível visitar a atração turística de diferentes alturas e ampliar as imagens para admirar a detalhes da arquitetura da cidade.

Também estão disponíveis imagens detalhadas da construção, inauguração e primeiros visitantes, e até ouvir a voz do engenheiro francês Gustave Eiffel em gravações inéditas.

"O turismo ganhou nova dimensão e passou da fase de contemplação para a da interação", disse o presidente da Sociedade de Exploração da Torre Eiffel, Jean-Bernard Bros. "O turista agora pode encontrar mais sentido na visitação, tendo acesso a muito mais informação, mesmo que não possa vir pessoalmente".

O responsável pela filmagem do Google em Paris, Pascale Milite, explica que teve de adiantar-se aos turistas em dias diferentes, de madrugada, para conseguir seis horas de gravação.

