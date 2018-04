Google tem receita e lucro maiores O lucro e a receita do Google aumentaram no segundo trimestre, apesar das condições difíceis no mercado publicitário. A companhia anunciou ontem receita trimestral de US$ 5,52 bilhões, ante US$ 5,37 bilhões no mesmo período de 2008. O lucro líquido foi de US$ 1,48 bilhão, frente a US$ 1,25 bilhão, no mesmo período de 2008. A companhia teve lucro de US$ 5,36 por ação, acima dos US$ 5,08 por ação esperados pelos analistas de Wall Street.