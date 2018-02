Google vai comprar empresa de anúncios AdMob

A aquisição tem o objetivo de permitir que o Google atenda melhor os anunciantes, que estão tentando atingir usuários de aparelhos móveis. O segmento há muito tempo é visto como uma nova área fértil para os vendedores de anúncios. O Google afirmou que a compra vai impulsionar seu "conhecimento e tecnologia de anúncios móveis, enquanto dá aos anunciantes e editores mais opções nessa área em crescimento".

De acordo com a executiva para desenvolvimento de produtos do Google, Susan Wojcicki, a AdMob - uma iniciante no Vale do Silício, nos Estados Unidos - está gerando um crescimento de receita "impressionante". "Acho que as pessoas subestimam quão importante os anúncios têm sido para financiar o desenvolvimento de conteúdo inovador na internet", disse o fundador e executivo-chefe da AdMob, Omar Hamoui.

O Google vem tentando se afastar de seu principal negócio, a venda de anúncios em páginas de busca na internet, com certo sucesso. Alguns esforços relacionados a esse movimento, notadamente na área de difusão, não deram certo. A companhia ainda está tentando gerar receita significativa com o YouTube. O Google também está entrando no negócio de sistemas operacionais, com o seu Android sendo adotado por um número crescente de telefones celulares. As informações são da Dow Jones.