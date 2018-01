Google vende 14,76 milhões de ações Um dia antes de completar um ano como empresa que negocia suas ações na bolsa, a ferramenta de buscas na Internet Google anunciou nesta quinta-feira que venderá até 14,76 milhões de novas ações. Ao preço do fechamento de ontem, isto equivale a cerca de US$ 4,2 bilhões, dinheiro que a empresa disse será usado em propósitos "gerais" e possíveis compras de negócios complementares. A empresa venderá 14,16 milhões de ações no mercado aberto, em uma operação guiada por Morgan Stanley, Credit Suisse First Boston e Allen & Company, empresas que poderão optar por vender 600.000 ações adicionais. Após a venda, a companhia, que começou a negociar na bolsa ano passado com uma oferta de 19,6 milhões de ações, terá no mercado um total de 191,1 milhões de títulos. A empresa disse que não tem acordos para possíveis compras, o que fez com que os analistas especulem sobre o fim da nova oferta de ações. Alguns acreditam que o Google tentará comprar outras companhias a fim de agregar mais conteúdo, que até hoje se mantém graças ao faturamento com publicidade em sua extremamente bem-sucedida página de busca. Sucesso no mercado O Google é o maior buscador da Internet, com uma participação de mercado de 56%, mais que o 48% do ano passado, e muito acima do Yahoo, que tem 22% (menos que o 26% do ano passado) e MSN, que possui 11% (mais que o 10% do ano passado). O primeiro ano do Google na bolsa foi marcado pelo sucesso: o valor de suas ações mais que triplicou e a empresa conseguiu bater as previsões dos analistas de faturamento e lucro em cada um dos últimos quatro trimestres. Ao mesmo tempo, seus ganhos quintuplicaram e seu faturamento duplicou. No entanto, no mês passado o gerente geral da companhia, Eric Schmidt, disse a analistas que no trimestre em curso o faturamento não crescerá tanto como nos períodos passados. Por isso muitos analistas especulam que o Google realiza esta venda de ações para ter capital para comprar empresas e entrar em novos negócios que permitam manter seu ritmo de crescimento. De acordo com os especialistas, o fato de que existam mais ações da empresa em circulação diluirá o preço dos títulos.