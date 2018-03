Governador da Bahia comemora instalação da Veracel O governador Paulo Souto (PFL) classificou a instalação da fábrica de celulose da Veracel na Bahia como um dos grandes marcos industriais da história do Estado. "Junto com os outros empreendimentos do setor que já existem no Extremo-Sul da Bahia, essa nova indústria vai consolidar o Estado como um dos grandes produtores de celulose do Brasil", comentou. Souto voltou a cobrar do governo federal uma política industrial descentralizada e eficiente para as regiões que ele qualificou como menos favorecidas como o Nordeste, não serem prejudicadas logo após as modificações que estão sendo propostas no Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).