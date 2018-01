Governadores da coalizão pró-etanol reúnem-se dia 12 A reunião dos governadores dos 12 Estados brasileiros que integram a coalizão pró-etanol foi confirmada para a próxima quarta-feira, dia 12, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Na reunião, deverá ser apresentado o documento elaborado pelo secretários de Agricultura dos estados no qual é pedida a abertura do mercado de etanol dentro da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). O documento pretende ser a posição do setor a ser encaminhada aos delegados brasileiros que irão participar da reunião da Alca, em Miami (EUA), a partir do dia 17 deste mês. Além dos governadores que integram a coalizão, farão parte do encontro representantes de outros sete Estados produtores de cana-de-açúcar, o presidente da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), Eduardo Pereira de Carvalho, entre outras lideranças do setor sucroalcooleiro.