Governadores discutem estratégias de atuação na indústria Governadores eleitos e parlamentares do Nordeste reúnem-se nesta quarta-feira para um café da manhã na Confederação Nacional da Indústria (CNI), com o objetivo de estabelecer estratégias conjuntas de atuação. Um dos principais assuntos da conversa será a recriação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que até hoje não saiu do papel. Os governadores eleitos da Bahia, Jaques Wagner, e de Sergipe, Marcelo Déda, estão entre os organizadores do encontro. Além de petistas, os dois são muito próximos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nos últimos dias, Lula tem intensificado o contato com os governadores, na tentativa de buscar parcerias que lhe possam lhe dar sustentação no Congresso. A chefia de gabinete do Palácio do Planalto tenta fechar para a próxima quinta-feira um encontro do presidente com os governadores eleitos da base aliada. Lula não irá à reunião da CNI, mas é possível que seja representado pelo ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro.