Governança não muda comportamento de ações A adoção de práticas de governança corporativa por companhias abertas ainda não pode ser considerada um fator determinante das oscilações de suas ações em Bolsa. É o que mostra a análise do comportamento dos papéis de IdeiasNet, Saraiva e Ultrapar na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no ano passado. As ações da IdeiasNet registraram queda de 78,88% em 2000, na comparação com o fechamento de seu primeiro dia de negociação, 8 de junho, segundo a Economática (www.economatica.com.br). Os papéis da holding, que reúne participações em empresas de Internet, passaram de R$ 14,21 para R$ 3,00 a unidade. "O comportamento dos papéis esteve majoritariamente ligado ao desempenho da Nasdaq, a bolsa norte-americana de tecnologia", disse o diretor financeiro e de relações com investidores da empresa, Rondon Pacheco. "Atualmente, não dá para mensurar o efeito benéfico das práticas de governança corporativa nas ações de uma empresa", afirmou. Segundo ele, a adoção desses princípios é boa para as companhias, mas não deveria determinar o preço de um papel. "O que deve balizar o comportamento de uma ação são os fundamentos operacionais das empresas." Outra companhia que tem tradição em termos de governança corporativa, a Ultrapar, também apresentou queda em 2000. O recuo ficou em 10,26%, próximo da baixa do Índice da Bovespa (Ibovespa) no mesmo período, de 10,72%. Ultrapar foi prejudicada por condições desfavoráveis no mercado Para o analista da Corretora Itaú especializado em empresas petroquímicas, Gilberto Pereira de Souza, um conjunto de fatores puxou para baixo as ações da empresa. "Em primeiro lugar, deve-se levar em conta a queda do próprio Ibovespa. Isso significa que houve uma tendência natural de baixa, com o mercado inteiro recuando", disse. Outra questão levantada por ele diz respeito ao número de negócios com esses papéis. "As ações da Ultrapar não têm muita liquidez e, num mercado volátil como o brasileiro no anopassado, os investidores acabam optando por papéis mais negociáveis." O próprio quadro desfavorável no setor petroquímico, segundo Souza, contribuiu para o recuo das ações. O preço dos produtos vendidos começou a cair no mercado internacional a partir do segundo semestre do ano passado, pressionando margens. Segundo Souza, a governança pode até influenciar cotações, mas num cenário diferente. "Se o investidor está em dúvida entre duas empresas similares, por exemplo, pode ser que opte pela que adota tal princípio", concluiu. Diretor da Saraiva acredita que governança traz resultados a longo prazo A adoção de práticas de governança corporativa pela Saraiva Livreiros não teve peso significativo na alta de 21,0% das ações da empresa, no ano passado. "O respeito a esses princípios vem com o tempo, e terá maior efeito sobre os papéis da companhia ao longo de sua vida", disse o diretor financeiro e de relações com investidores da empresa, João Luiz Hopp. Segundo ele, o fato de a companhia ampliar sua exposição ao mercado, realizando mais reuniões com analistas e elevando o número de informações disponíveis, dá mais segurança ao investidor. A confiança, por sua vez, acaba por valorizar os papéis. Para Hopp, nas condições atuais de mercado a governança corporativa pode ser um diferencial, por exemplo, quando a companhia pretende realizar uma oferta pública inicial de ações. "O investidor olha a empresa com outros olhos", ressaltou. O custo mais baixo de captação de recursos é outro ponto positivo. O fato de a governança corporativa não ter peso significativo nas cotações das ações, explicou, não quer dizer que as práticas não tenham contribuído para a performance dos papéis em 2000. "Os princípios dão conforto ao investidor." De acordo com o executivo, o mercado acompanhou de perto as companhias com atividades ligadas à Internet.