Governo aceita repasse de custo de energia para tarifa A ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse hoje que o governo aceita mudar a Medida Provisória 144, sobre o novo modelo do setor elétrico, para autorizar as distribuidoras a transferirem para as tarifas o custo da energia adquirida no pool de geradoras. Ela disse que a transferência tem que ser técnica e que não será permitida especulação no processo. Segundo a ministra, a matéria não foi tratada na MP original porque o governo não tinha a intenção de discutir política tarifária no novo modelo. Esse assunto, disse, já é tratado nos contratos de concessão e administrado pela Agência Nacional de Energia. A mudança foi solicitada pelos distribuidores de energia. Dilma, no entanto, recusou-se a tratar de regras de universalização da atual MP e também não aceitou incluir, nos leilões de energia nova, geradoras que tenham iniciado as operações antes de 2003. Ela também não aceitou a exigência de realização de audiências públicas para regulamentação, pois a Constituição atribui ao Executivo a edição de decretos. Os comentários da ministra foram feitos após reunião com os relatores no Senado do novo modelo, senadores Delcídio Amaral (PT-MS) e Rodolpho Tourinho (PFL-BA), e com o líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante (PT-BA). De acordo com os senadores, a MP poderá ser votada na próxima semana.