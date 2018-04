Governo acha redução de carência opção menos dolorosa A redução da carência de 90 dias para a retomada da cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) é considerada pelo governo a menos dolorosa das alternativas. Se não for possível encurtar o prazo, não tem jeito: o Executivo federal ficará com um "buraco" na arrecadação, que hoje está estimado em R$ 1,2 bilhão e que crescerá R$ 400 milhões a cada semana em que o Congresso atrasar a votação da emenda que prorroga a cobrança. Só quando a emenda for votada é que será possível fazer um cálculo sobre o tamanho do "rombo" a ser coberto. Isso determinará a intensidade do aumento de tributos e dos cortes adicionais no Orçamento. Quanto maior o atraso, mais amargo o remédio a ser proposto pelo governo. A primeira opção para elevar impostos é ampliar as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), conforme anunciou o ministro da Fazenda, Pedro Malan. Basta uma portaria no "Diário Oficial" da União (DOU) e os novos porcentuais poderão ser cobrados. Malan também avisou que essa elevação não será suficiente para compensar a CPMF. Portanto, haverá mais cortes no Orçamento e outros tributos aumentarão. Elevar outros impostos não é tão simples quanto parece. Na maior parte dos casos, a medida precisa passar pelo Congresso onde a receptividade à idéia é próxima de zero. Existem três tributos - o IOF e os Impostos de Importação (II) e sobre Produtos Industrializados (IPI) ? que podem crescer por atos do Executivo - sem autorização do Congresso. São proposições a analisadas, mas envolvem dificuldades. Dependendo do nível como queira elevar o II, o governo brasileiro precisaria negociar com os sócios no Mercado Comum do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai), pois o bloco tem uma tabela comum para esse imposto. Além disso, aumentar o II representaria fechar o mercado brasileiro, o que poderia criar dificuldades nas frentes de negociação de acordos comerciais. Elevar o IPI seria mais simples, mas essa hipótese teria impacto sobre os preços dos produtos industrializados. Outro problema dessa escolha é que o IPI arrecada pouco em comparação com outros tributos. O IPI respondeu por apenas 7,74% da arrecadação do primeiro trimestre deste ano. Se a questão é arrecadar mais, o governo teria como opção elevar as Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e sobre o Lucro Líquido (CSLL). A Cofins responde por 18,28% da arrecadação do primeiro trimestre e a CSLL, por 6,05%. No entanto, essas medidas dependeriam de autorização do Congresso, o que seria difícil de obter. O governo propôs aumentar a CSLL no fim de 2001, como forma de compensar a correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). O aumento da CSLL atingiria apenas uma parte das empresas: as prestadoras de serviço. A Receita argumentou, à época, que essa seria uma forma de taxar mais aqueles trabalhadores liberais que declaram IR como pessoa jurídica porque, dessa forma, pagam menos do que as pessoas físicas. Nem assim o Congresso se convenceu, e a medida foi rechaçada com vigor.