Governo acredita em juros menores Na semana passada, durante a reunião de conjuntura em que participaram a equipe econômica e os principais ministros do governo, o presidente Fernando Henrique ressaltou que os bancos continuam cobrando taxas elevadas apesar das sucessivas quedas da taxa básica de juros - Selic. O diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, descarta a possibilidade de qualquer medida para obrigar os bancos a emprestarem recursos para determinados setores. Segundo Figueiredo, a única maneira efetiva de reduzir os juros é aumentar o volume de crédito disponível para empréstimos no sistema financeiro. Segundo o diretor, o BC constatou que a taxa de juros para o consumidor está caindo mais rapidamente do que a taxa primária, fixada pelo governo. A pouca percepção que a população tem dessa realidade é porque os juros ainda estão em níveis muito altos. A redução dos juros também vem obrigando os bancos a aumentarem o volume de empréstimos, explica. Com a inflação sob controle e a queda na taxa de juros básica, a aplicação em título público passou a não ser mais tão rentável. "Dar crédito passou a ser mais vantajoso e, com a competição entre os bancos para ter a quem emprestar, as taxas caem", afirmou. Os dados do BC mostram que o volume de crédito do segmento livre em junho atingiu R$ 130,4 bilhões, com crescimento de 1,2% sobre maio. O montante de crédito no Brasil ainda é muito pequeno se comparado a outros países. Porém, o diretor pondera que não dá para comparar. Enquanto nos outros países o empréstimo é concedido com garantia, no Brasil mais de 80% do crédito é dado sem garantia de recebimento, no caso de inadimplência ou falência do tomador.