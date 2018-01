Governo adia cobrança por minuto nas tarifas de telefone Foi adiada a entrada em vigor da cobrança por minuto nas ligações locais da telefonia fixa. A mudança beneficiaria quem fala pouco ao telefone, até três minutos, pois o custo destas ligações seria menor. No entanto, quem usa o telefone por mais tempo, como em conexões na Web, esta medida provocaria uma cobrança maior. Isso aconteceria somente das 6 horas às 24 horas e ao longo da semana, pois, durante a madrugada e nos finais de semana e feriados, o sistema de cobrança seria o mesmo - o usuário paga apenas uma ligação, equivalente a dois minutos, independentemente da duração da chamada ou do uso da Internet. A entrada em vigor estava prevista para o dia 1º de março. O Ministério das Comunicações deve anunciar ainda hoje os detalhes da decisão. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), segundo a assessoria do Ministério, deverá definir o novo cronograma para a mudança, e o adiamento deverá ser por até um ano. Os novos contratos de concessão da telefonia fixa, que estão valendo desde o dia 1º de janeiro, previam que essa alteração começaria a ser implantada em março pelas grandes cidades, devendo alcançar todo o País até 1º de agosto deste ano. A preocupação do Ministério é garantir que, pelo menos nesse período de um ano, não haja aumento na conta dos usuários de Internet que não têm banda larga e ainda usam o telefone tradicional para se conectarem. O adiamento também deve agradar as empresas de telefonia, que terão de fazer investimentos para mudar equipamentos nas centrais que encaminham as ligações.