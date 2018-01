Governo adia migração para TV digital em algumas cidades

BRASÍLIA - O Ministério das Comunicações divulgou nesta segunda-feira, 25, um novo cronograma de transição do sinal de TV analógico para o digital de algumas cidades. De acordo com a portaria, o prazo em Brasília, uma das primeiras localidades a ter o analógico desligado, foi alterado de 3 de abril para 26 de outubro.

Outras cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que seguiriam o mesmo processo ainda em 2016, agora têm até 2017 para a transição. Os prazos dessas cidades foram ampliados de maio, junho e novembro de 2016 para março, julho e outubro de 2017, respectivamente.

Outra localidade que também sofreu prorrogação no calendário foi Goiânia, de agosto deste ano para maio de 2017, assim como Curitiba, de junho de 2017 para janeiro de 2018. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).