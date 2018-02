Governo adia reunião com empresas sobre banda larga Foi transferida para a próxima segunda-feira a reunião que seria realizada hoje entre os técnicos das empresas de telefonia e do Ministério das Comunicações que trabalham em uma proposta de implantação do Plano Nacional de Banda Larga. Segundo técnicos do ministério que participam das discussões, as empresas pediram mais tempo, porque ainda não concluíram o levantamento do quanto custaria para colocar em prática as metas estabelecidas pelo ministério das Comunicações.