Governo ainda estuda se vai reduzir preço da gasolina A ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse hoje que o governo continua estudando se baixa ou não os preços da gasolina. Há cerca de um mês, a ministra havia anunciado que os preços dos combustíveis seriam reduzidos devido à queda nas cotações internacionais do petróleo. "Mas depois que eu anunciei, teve o problema na Libéria e também o problema da gasolina nos EUA, que causaram um salto nos preços internacionais", justificou a ministra. "Por isso, ainda estamos avaliando o cenário". A ministra, acompanhada do secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Otaviano Canuto, está participando de um seminário na capital britânica, promovido pelo governo da Arábia Saudita. Segundo ela, o Brasil tem grande interesse em aumentar as suas relações comerciais com a Arábia Saudita.