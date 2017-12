Governo ajudará Parmalat no Brasil, garante secretário O secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Amauri Dimarzio, garantiu que o governo não vai emprestar dinheiro para salvar a Parmalat no Brasil. "O governo não vai se envolver especificamente no caso de empresas. O governo não administra empresas, mas o setor". Mesmo assim, ele admitiu que há uma linha de crédito para comercialização com Empréstimos do Governo Federal (EGF) de R$ 200 milhões para ser usada. Acontece que o EGF pode ser contraído apenas por empresas ou por cooperativas e não por produtores individualmente. "Vamos dar equilíbrio ao setor. O governo tem ferramentas de apoio aos produtores. Nós não queremos desestruturar o setor de leite, que é muito importante. Em 90 ou 120 dias, estaremos na entressafra e poderá faltar leite", disse o secretário. De acordo com Dimarzio, se a linha de comercialização do EGF já estivesse em uso, a situação estaria tranqüila. As informações são da Radiobrás.