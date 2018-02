Governo alemão nega mudança de visão sobre a Grécia Um porta-voz da chanceler Angela Merkel disse que a Alemanha não mudou sua visão sobre o abandono do euro por parte da Grécia. Em uma reportagem publicada neste sábado, o semanal alemão Der Spiegel citou que fontes do governo teriam indicado que Merkel e seu ministro das Finanças não acreditavam mais que seria muito arriscado para os membros da zona do euro se a Grécia abandonasse a moeda.