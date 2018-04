Governo alemão vê sinais de recuperação O Ministério da Economia da Alemanha deu sinais de que há uma boa chance de o país sair da sua mais severa recessão desde a 2.ª Guerra Mundial no segundo trimestre, ao afirmar que a atividade como um todo estabilizou. Após a divulgação de uma série de indicadores, um oficial sênior do governo disse que o Produto Interno Bruto alemão ficou estável no segundo trimestre, talvez com uma leve expansão. O relatório mensal do ministério para julho disse que a maior economia da Europa parece ter se recuperado da retração de 3,8% no primeiro trimestre, a maior desde a reunificação da Alemanha em 1990.