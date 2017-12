Governo americano confirma primeiro caso de vaca louca O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou ontem à noite um comunicado sobre o resultado dos testes que detectaram o primeiro caso de vaca louca encontrado no país. Segue abaixo o texto do comunicado: "O resultado dos testes foram enviados pelo laboratório de Weybridge, Inglaterra, na manhã de Natal. Os patologistas britânicas concordaram com a interpretação das amostras realizada em 22 de dezembro pelos patologistas do Laboratório Nacional de Serviços Veterinários do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), localizado em Ames Iowa. O chefe do setor de Veterinária do USDA, Ron DeHaven, considera que esta (o resultado britânico) é a confirmação da descoberta de nosso primeiro caso de vaca louca. O laboratório de Weybridge conduzirá uma série de testes adicionais de confirmação, mas antecipamos que eles estarão de acordo com o resultado dos testes realizados inicialmente". As informações são da Dow Jones.