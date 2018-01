Governo americano sugere tarifa sobre suco brasileiro O Departamento de Comércio dos Estados Unidos emitiu hoje um parecer preliminar no qual avalia que as exportações de suco de laranja do Brasil para o mercado americano são realizadas a "preços injustos". Por conta do parecer, o Departamento determinou que tarifas antidumping sejam aplicadas sobre as importações na forma de depósito à vista ou bônus, que podem variar de 24,62% a 60,29%. As tarifas não serão aplicadas imediatamente porque a decisão final sobre o processo antidumping será anunciada apenas em janeiro de 2006 se a Comissão Internacional de Comércio dos EUA decidir que as importações de suco brasileiro prejudicam ou ameaçam a indústria doméstica. O Departamento de Comércio informou que seu parecer preliminar cobre apenas as exportações brasileiras de suco de laranja concentrado e congelado. As informações são da Dow Jones.