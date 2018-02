Governo amplia prazos para próximos leilões de energia O Ministério de Minas e Energia (MME) publica amanhã, no Diário Oficial da União, a portaria que amplia os prazos para que as empresas interessadas em participar dos próximos leilões de energia possam se cadastrar junto à Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Para o leilão de energia de reserva marcado para 30 de abril, o prazo de entrega dos documentos passou de amanhã para 15 de fevereiro. Já para o leilão de energia nova para fornecimento a partir de 2011, marcado para 17 de junho, o prazo passou de 1º de fevereiro para 27 de fevereiro. No caso do leilão de energia nova para fornecimento a partir de 2013, marcado para 16 de julho, o prazo foi ampliado de 15 de fevereiro para 27 de fevereiro.