Governo ampliará fornecimento de eletricidade no campo A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, anunciou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançará no próximo dia 20 o programa para a universalização da eletricidade no setor rural, que, segundo ela, é equivalente ao Fome Zero no setor elétrico. Conforme as informações da ministra, o programa pretende levar luz a 7 milhões de pessoas até 2006. Até 2008, o programa deverá, segundo ela, atender 13 milhões de pessoas na área rural, que corresponde a 100% deste universo. O anúncio foi feito em encontro com representantes do governo da Noruega realizado no Itamaraty. Dilma disse que mesmo em regiões desenvolvidas, como São Paulo, existem áreas sem atendimento adequado - que é o caso do Pontal de Paranapanema, onde somente 60% domicílios são atendidos. A ministra fez ainda uma exposição sobre o novo modelo do setor elétrico que tem como objetivo principal, segundo ela, garantir a segurança do suprimento de energia ao menor custo possível. Dilma disse que as licitações de novos projetos de geração serão feitas a partir de setembro de 2004. "Não vamos fazer reservas excessivas", afirmou ela. A ministra anunciou ainda para este mês uma chamada pública de 3,3 mil megawatts provenientes de pequenas centrais hidrelétricas e de fontes alternativas para diversificar a geração. Esse programa trará impacto de 0,5% a 1% no custo da tarifa. Novo modelo do setor elétrico será apresentado em novembro Dilma Rousseff disse também que o mês de novembro está mantido para apresentação do novo modelo do setor elétrico, mas observou que a data exata para envio dos respectivos atos ao Congresso ainda não está fechada. Segundo a ministra, isso será feito levando-se em conta a agenda legislativa, principalmente a tramitação das reformas constitucionais.