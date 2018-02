Governo anuncia 25,6 mil novas unidades do Minha Casa, Minha Vida

BRASÍLIA - O Ministério das Cidades anunciou nesta sexta-feira, 2, as novas contratações para a faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que contempla famílias com renda mensal bruta limitada a R$1,8 mil. O investimento previsto é de R$2,1 bilhões. As contratações devem estar concluídas em até 180 dias, e contemplam 122 propostas selecionadas pelo ministério, em 77 municípios, de acordo com a pasta.

De acordo com o ministério, desde 2014 nenhuma contratação foi feita para a faixa 1 do programa. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, disse que o governo passou por um processo de recuperação do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) com realismo fiscal, para permitir que as ações caminhem de maneira sustentável.

CELSO MING O PIB reage, mas não passa firmeza

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra novidade é que a modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) passa a privilegiar critérios de urbanização, infraestrutura prévia e proximidade de serviços públicos e centros urbanos. Foram contempladas 25.664 novas unidades, que correspondem a 122 propostas selecionadas pelo ministério.

A meta, para 2017, é que sejam contratadas 170 mil novas unidades habitacionais para esta faixa do programa. Desse total, 100 mil unidades por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

‘É muito cedo para decretar o fim da recessão’, diz Pastore

O ministério priorizou as propostas de empreendimentos mais próximos aos centros urbanos - uma reclamação frequente em empreendimentos passados - e perto de agências bancárias, lotéricas e pontos de ônibus. A doação ou cessão do terreno pelas prefeituras também pesou nas escolhas.

Pelas novas regras do programa, os projetos devem ter no máximo 500 unidades por conjunto habitacional, podendo chegar a até 2 mil unidades em empreendimentos localizados em cidades com mais de 100 mil habitantes

O ministro anunciou ainda que governo irá lançar um novo modelo de Aluguel Social, para a construção de empreendimentos pela iniciativa privada com a garantia de 30 anos de aluguel. "Faremos uma parceria com a Caixa para projeto piloto de novo Aluguel Social, deve ser anunciado no fim de 2017 ou em 2018", completou.

Crise política. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, disse que em nenhum momento pensou em deixar o governo. A saída dos ministros do PSDB foi cogitada durante a crise política.

"Nunca declarei que estaria saindo do ministério, não o faria sem falar com o presidente Michel Temer. O que houve foi uma discussão interna da minha bancada, onde se especulou a saída dos ministros e isso tomou uma proporção maior do que realmente aconteceu", explicou. "O PSDB tem atitudes coletivas, não é um ministro que fala pela bancada. A decisão do partido será sempre balizada pela discussão interna", completou.

Segundo o ministro, a pasta das Cidades trabalhou muito pelo anúncio que está sendo feito hoje. "O governo não parou, o governo segue. Anunciar novas contratações após pegar ministério 'quebrado' significou grande trabalho", concluiu.

/COM INFORMAÇÕES REUTERS E AGÊNCIA BRASIL