Governo anuncia amanhã criação da conta investimento O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, informou há pouco que o governo deve anunciar amanhã a criação da Conta Investimento. Esse mecanismo, que vem sendo estudado pelo governo desde o final do ano passado, permitirá a movimentação de recursos entre aplicações financeiras sem o pagamento da CPMF. O secretário deu a declaração ao sair da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, onde havia acompanhado exposição do ministro da Fazenda, Antonio Palocci. No final da tarde de hoje, Palocci e seus secretários estão reunidos no Gabinete da Liderança do Governo no Senado com outros lideres partidários, discutindo possíveis alterações na sistema de cobrança da Cofins em alguns setores da economia.