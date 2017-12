Governo anuncia aumento do mínimo de 200 para 250 pesos O governo anunciou o aumento do salário mínimo que passará de 200 para 250 pesos mensais, retroativo a primeiro de julho, com um escalonamento gradual até chegar, em dezembro, a 300 pesos (1 dólar = 2,79 pesos). O anúncio foi feito pelos ministros do Trabalho, Carlos Tomada; de Economia, Roberto Lavagna; e de Educação, Daniel Filmus. A aposentadoria também aumentará de 200 para 220 pesos. O presidente Néstor Kirchner decidiu ainda incorporar progressivamente, num prazo de oito meses, o abono de 200 pesos, que havia sido concedido pelo ex-presidente Eduardo Duhalde ao setor privado.