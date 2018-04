Governo anuncia corte adicional de R$ 1 bilhão no Orçamento O governo fará um corte de R$ 1 bilhão adicionalmente aos R$ 5,3 bilhões que os ministros da Fazenda, Pedro Malan, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guilherme Dias, anunciaram hoje. Uma nota técnica distribuída pelo ministério do Planejamento confirma este corte adicional, que constituirá um fundo de reserva à execução orçamentária. Ao colocar R$ 1 bilhão como "reserva técnica", o governo cria uma margem de manobra para administrar as pressões por gastos. Os recursos ficarão bloqueados no caixa e liberados à medida que o governo identifique eventuais casos em que o corte orçamentário comprometeu a continuidade das atividades públicas. Na nota conjunta, Malan e Dias explicam os cortes determinados hoje e explicam o bloqueio adicional deste R$ 1 bilhão nos limites de pagamento dos órgãos e/ou unidades orçamentárias. "Estes recursos serão colocados em uma reserva técnica e redistribuídos oportunamente", afirma a nota.